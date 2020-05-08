بعد مقتل نجلها.. ايسرا في العناية المركزة!!

Advertisements

عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسر الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا من قبل الجماهير



وشهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" دخول عهد العناية المركزة وذالك بعد وفاة نجلها الوحيد "هشام" وانهيار عهد أثناء تشيع الجنازة، وكشف تقرير الطب الشرعي عن سبب الوفاة بـ تناول جرعة زائدة من مخدر الكوكايين.



ولكن مروان شقيق عهد يشك بـ فرح وذالك بعد تصريحا له بأنها وراء ادمان هشام بالمخدرات، ولكن نفت فرح ما قاله باتهامها بذالك، ويبدوا من نظرات مروان أنه سينقلب عليها وتزداد الأحداث صعوبة.



يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يشارك في بطلوته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، خالد انور، خالد سرحان، حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، تيام قمر، هنادي مهنا.

