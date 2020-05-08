"ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز .. الأكثر بحثاً على جوجل

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تصدر مسلسل "ونحب تاني ليه"، الأكثر بحثاً على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة عشر، التى شهدت أحداث مثيرة حول علاقة ياسمين عبد العزيز بكريم فهمى.





يذكر أن أحداث مسلسل ونحب تاني ليه تدور فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.





"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.