Advertisements

"ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز .. الأكثر بحثاً على جوجل

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:02 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر


تصدر مسلسل "ونحب تاني ليه"، الأكثر بحثاً على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة عشر، التى شهدت أحداث مثيرة حول علاقة ياسمين عبد العزيز بكريم فهمى.


يذكر أن أحداث مسلسل ونحب تاني ليه تدور فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.


"ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أخبار تهمك

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 14 ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يتوج بطلًا لدوري الأضواء

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا