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برشلونة يغلق ملف التعاقد مع مدافع في الصيف

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:01 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
أغلق نادي برشلونة ملف التعاقد مع لاعب مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر نادي برشلونة على عدم التعاقد مع مدافع جديد، والاعتماد على العناصر الموجودة معه، ذلك حسب ما أوضح تقرير صحفي إسباني.

مدرب الفريق كيكي سيتين سيستعين بخدمات الأوروجوياني الشاب رونالد آراخو لاعب الفريق الرديف، في الفريق الأول، الموسم القادم.

وأعطت رابطة الدوري الإسباني الضوء الأخضر للعودة للتدريبات مع الالتزام بالبروتكول الموضوع من وزارة الصحة الإسبانية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، ليعود البارسا إلى التدريبات اليوم.

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