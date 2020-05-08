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عمرو المصري يطرح أغنية "أنا بقلظت" تضمنا مع الحظر المنزلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:05 م
عمرو المصري
عمرو المصري
روان هيثم
طرح الشاعر والملحن عمرو المصري أغنية جديدة له من غنائه وألحانه تحمل اسم ''أنا بقلظت"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقد نالت الأغنية إعجاب وحب من الجمهور، حيث علق أحدهم قائلا: "ألف ألف مبروك أغنية جميلة جداً جداً، شابو ليك تستاهل كل خير يا نجم بالتوفيق".

وتضمنت كلمات أغنية "أنا بقلظت" الأتي: ": "أنا بقلظت أنا لظلظت محتاج علشان أخسّ انّي أجرى .. ولا ميت ميل… أنا فشوِلت واتدهوِلت ناقص بس يادوب زلّومه .. وهقلب فيل".

ويذكر أن أغنية "أنا بقلظت" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، من ألحان وغناء عمرو المصري، كلمات عليم، توزيع عمرو الخضري، فيديو ايديت أحمد جريزمان".

وحرص الشاعر والملحن عمرو المصري أن يوجه شكر خاص لكل من ساهم في هذا العمل، وظهر في الفيديو كليب.

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