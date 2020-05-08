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طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:59 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي مطالب واحتياجات الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد فايلر إلى مسئولو القلعة الحمراء أن أهم مركز يجب أن يقوم النادي بتدعيمه في الصيف هو مركز الجناح فهو يعتبر من أكثر المراكز الي تحتاج لتدعيم قيل إنطلاق الموسم القادم.

وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي التعاقد مع لاعبين مميزين في الصيف القادم لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

ويناقش فايلر حاليا مع لجنة التخطيط بالأهلي الاسماء المطروحة لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بالموسم القادم.

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