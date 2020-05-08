رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي.





وأعلن مرتضى منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "قرر رئيس النادي رفع الغرامة على طارق حامد والتي كانت مقدره ب ٥٠٠ الف جنيه بسبب ظهوره مع المجنون التافه الماسوني رامز جلال ".





وتابع رئيس الزمالك: "رفع الغرامة جاء بعد أن لقنه طارق حامد علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله".





وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز –على حد تعبيره- درسا في رجولة الزمالكاوية .



