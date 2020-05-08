Advertisements

رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:58 م
طارق حامد
طارق حامد
الفجر الرياضي
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي.

وأعلن مرتضى منصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "قرر رئيس النادي رفع الغرامة على طارق حامد والتي كانت مقدره ب ٥٠٠ الف جنيه بسبب ظهوره مع المجنون التافه الماسوني رامز جلال ".

وتابع رئيس الزمالك: "رفع الغرامة جاء بعد أن لقنه طارق حامد علقة في الاستديو الخاص بالبرنامج وسط رجاله".

وأكد مرتضي منصور أن طارق حامد لقن المجنون رامز –على حد تعبيره- درسا في رجولة الزمالكاوية .

أخبار تهمك

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ نصف ساعة

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 14 ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا