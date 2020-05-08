مي كساب وميرنا جميل يكتشفان أسرار جديدة في "اللعبة"

Advertisements

"



تعرض الآن الحلقة ال18من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



_ وتشاجر هشام ماجد مع "شيكو" وقام بضرب شيكو بالحزام، فيطلب منه شيكو أن لا يخبر زوجتة علي شيء لأنه يحبها فيقول له هشام ماجد ولا أنت تخبر زوجتي بشيئ.



_فيرد "شيكو" علي هشام ماجد أنت كدا كدا علاقتك بزوجتك متوتره وما بتحبوش بعض لكن انا بحب إسراء ومش عاوزها تعرف.



_وتسمعهم بالصدفه مي كساب وبالتحديد كلام شيكو حيث قام بسبها فتنقض عليهم وتفضح أمرهم مع ميرنا جميل.



ويشار إلي أن المسلسل عرض علي منصة "شاهد" قبل رمضان ونال إعجاب الجمهور وزادت عدد مشاهدات المسلسل بعد عرضه في رمضان.



.

ومسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "





"مي كساب وميرنا جميل يكتشفون أسرار اللعبة "مسلسل اللعبة الحلقة 18"





تعرض الآن الحلقة ال18من مسلسل "اللعبة" وذلك عبر قناة mbcمصر في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.



_ وتشاجر هشام ماجد مع "شيكو" وقام بضرب شيكو بالحزام، فيطلب منه شيكو أن لا يخبر زوجتة علي شيء لأنه يحبها فيقول له هشام ماجد ولا أنت تخبر زوجتي بشيئ.



_فيرد "شيكو" علي هشام ماجد أنت كدا كدا علاقتك بزوجتك متوتره وما بتحبوش بعض لكن انا بحب إسراء ومش عاوزها تعرف.



_وتسمعهم بالصدفه مي كساب وبالتحديد كلام شيكو حيث قام بسبها فتنقض عليهم وتفضح أمرهم مع ميرنا جميل.



ويشار إلي أن المسلسل عرض علي منصة "شاهد" قبل رمضان ونال إعجاب الجمهور وزادت عدد مشاهدات المسلسل بعد عرضه في رمضان.



.

ومسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في المسلسل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني "









