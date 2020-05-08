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الاتحاد الإسباني يصدر عدة قرارات هامة.. تعرف عليها

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
أعلنت الاتحاد الإسباني لكرة القدم موافقته على اجراء 5 تغييرات لكل فريق في المباريات، هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة.

كما وافقت اللجنة المنتدبة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجمعة على مقترح إنهاء المسابقات غير الاحترافية وتوسيع قائمة كل فريق إلى 23 لاعبا في دوري الدرجتين الأولى والثانية و20 لاعبا في بقية الدوريات والفئات، إضافة إلى إمكانية قيام كل فريق بخمسة تغييرات في كل مباراة.

وأكد الاتحاد الإسباني أن اللجنة المنتدبة وافقت بالإجماع على إجراء 5 تغييرات لكل فريق في المباريات لجميع الفئات بطريقة استثنائية، وهو الإجراء الذي سمح به اليوم مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) بشكل مؤقت حيث سيكون لكل فريق ثلاث فرص لإجراء الخمسة تغييرات وذلك بهدف حماية صحة اللاعبين.

كما سيتم تطبيق هذا الأمر في المسابقات التي ستستأنف بطريقة المربع الذهبي أو الـ(بلاي أوف).

وتم الاتفاق على أن تكون قائمة الفريق التي ستدخل اللقاء مكونة من 23 لاعبا بدلا من 18 لاعبا في الدرجتين الأولى والثانية، و20 لاعبا في بقية الدوريات الأخرى بما فيها النسائية.

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