في الحلقة 15 من مسلسل "البرنس" فتحي يخدع فدوى ويهدد الطبيب لعدم كشف أمره

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قامت قناة "dmc" منذ قليل بعرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



دارت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "البرنس" حول طلب "فدوى" روجينا من مسعود الذهاب للطبيب لمعرفة نتيجة حملها

قلق "رضوان"محمد رمضان على ابنته"مريم" وإقسامه على استرداد حق زوجته وابنه.



انهيار "فدوى" بعد معرفتها بعدم قدرتها على الإنجاب واعتذارها لـ"فتحي" لأنها كانت تريده أن يكون كاذبًا،بدلاً من معرفتها بذلك الخبر.



إعتراف "لوزا" مروة الأزلي لـ"عبد المحسن"إدوارد بحبها لها، وإعترافه لها بأن شقيقه "فتحي" أحمد زاهر هو من تسبب في حبس "رضوان" وأنه سيقوم ببيع المنزل لـ"جمال حجازي" ويعطي كل واحد منهم حقه.



زيارة نورا وأم علا لنجلها "حمادة" داخل السجن،وإعترافه لها بأنه ظلمها لكنها من ظلمها بسبب طلبها لأشياء أكبر من مقدرته،ليقوم بتعزيتها على وفاة والدها،ليعرف منهم أن رضوان تم حبسه، ويعلم بوفاة زوجته ونجله، فينهار من البكاء .



إعطاء "فتحي" للطبيب مبلغًا من المال نتيجة كتابته لتقرير طبي مُزيف بأن فدوى لا تستطيع الإنجاب، ويهدده لعدم كشف حقيقه أمره بعد ذلك



بكاء "ليلى" بسبب عدم مقدرتها على الامتناع عن البُدرة



زيارة "ياسر" لـ"فدوى" وسؤاله عن سبب زيارته لشيماء لتعترف لها بأنه

تشعر بالغضب تجاهها لأنها تحمل رقم الزوجة الثانية بسببها، وأنها تكره أن تكون الزوجة الثانية،فيرفض أن يكون الرجل الثاني في حياتها، وينفعل عليها ويتركها.







يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.