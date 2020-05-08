شركات النفط الأمريكية تواصل خفض حفارات التنقيب عن النفط

انخفض عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق، وذلك بناء على بيانات تعود إلى ثمانين عاما مضت، إذ قلص قطاع الطاقة الإنتاج والإنفاق للتعامل مع الانهيار الناجم عن فيروس كورونا في الطلب على الوقود.

وأفادت بيانات يوم الجمعة من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة تعود إلى العام 1940 بأن عدد الحفارات، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، هبط بواقع 34 حفارا إلى منخفض قياسي عند 374 في الأسبوع المنتهي في الثامن من مايو أيار.

وكان أقل عدد على الإطلاق سابقا هو 404 حفارات في مايو 2016.

تراجع الطلب على الوقود بحوالي 30 بالمئة حول العالم وتجري الشركات تخفيضات كبيرة في الإنفاق إلى جانب تسريح آلاف العاملين ووقف الإنتاج في مواجهة التخمة العالمية. وزاد الاستهلاك بشكل طفيف في الأسبوعين الأخيرين، لكن الزيادة في المعروض من المتوقع أن تستمر لشهور، إذا لم يكن لسنوات.

ونزل عدد الحفارات النفطية الأمريكية هذا الأسبوع بواقع 33 حفارا إلى 292، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2009.