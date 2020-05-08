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السودان تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت وزارة الصحة السودانية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 7 وفيات و181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1111 حالة، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت لجنة الطوارئ السودانية العليا لمواجهة فيروس كورونا، عن تمديد الإغلاق الكامل في العاصمة الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية ابتداء من يوم غد السبت. 

وقال رئيس لجنة الطوارئ الصحية عضو المجلس السيادي الانتقالي صديق تاور: إنه "تم تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول لمدة عشرة أيام إضافية إبتداءا من غد السبت 9 مايو الجاري".

وطالب "تاور" المواطنين بالالتزام بكل التدابير المفروضة سابقا، مشدداً على منع السفر بين الولايات ومنع التجمعات والصلوات الجماعية في المساجد والكنائس.  

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,984 مليون إصابة، بينهم أكثر من 274 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,374 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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