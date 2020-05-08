تعرف على موعد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"

Advertisements





دارت أحداث ونحب تاني ليه الحلقة 14، حول عرض كريم فهمي من ياسمين عبد العزيز الزواج، الأمر الذى أدهش ياسمين وجعلها تتوتر قليلا، انتهت أحداث الحلقة بتعرض شريف منير للتهديد من رجال ممدوح الشناوي.



قصة مسلسل ونحب تاني ليه

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 15



وتعرض الحلقة 15 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.