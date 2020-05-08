Advertisements

تعرف على موعد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه"

الجمعة 08/مايو/2020 - 09:18 م
ونحب تاني لية
ونحب تاني لية
ولاء عبد الناصر


دارت أحداث ونحب تاني ليه الحلقة 14، حول عرض كريم فهمي من ياسمين عبد العزيز الزواج، الأمر الذى أدهش ياسمين وجعلها تتوتر قليلا، انتهت أحداث الحلقة بتعرض شريف منير للتهديد من رجال ممدوح الشناوي.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه
تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

مواعيد عرض مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 15

وتعرض الحلقة 15 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف 9:30 مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف 6:30، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف 4:30 عصرًا.

أخبار تهمك

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ نصف ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 14 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة ينجح في خطف نجم يوفنتوس

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

09:33 ص

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا