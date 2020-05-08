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أنصار بيت المقدس يقررون الهجوم على محلات الذهب في "الاختيار"

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر



بدأت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.


حيث قال كلا من أبو عبد الله، والشيخ عمر، لهشام عشماوى علينا الاستيلاء على محلات الذهب الخاصة بالمسيحيين والمسلمين غير الملتزمين لتنفيذ عملياتنا، كما أضافوا إذا لم تكتفى هذه المحلات سوف يلجأوا إلى محلات المسلمين الملتزمين، وعندما عارضه عشماوي على هذه النقطة، رد الشيخ عمر قائلا"كأنهم بيجاهدوا بأموالهم معانا".


يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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