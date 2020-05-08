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اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:04 م
يسرا
يسرا
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة الحياة، حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسر الذي تشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020، والذي حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا من قبل الجماهير

وشهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" سبب كراهية حلا شيحة "فرح" وخالد سرحان "مروان" لشقيقتهما من الأب يسرا "عهد"، حيث كشفت مشاهد الفلاش باك وفاة والدة حلا ومروان وأنها كانت في حاجة للمال لتُعالج، ولكنها رفضت قيام أولادها فرح ومروان بإحضار المال من يسرا لعلاجها، وذلك بسبب كره والدة يسرا لهما، ويبدو أن فرح ومروان حمّلا ذنب وفاة والدتهما لعهد ووالدتها.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.


اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا
اللحقة 15 تكشف سر كراهية حلا شيحة وخالد سرحان لـ يسرا

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