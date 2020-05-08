هنادي مهنا تنتقم من حلا شيحة بسبب خالد أنور

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شاركت الفنانة هنادي مهنا، جمهورها بفيديو جديد لها مع النجمة حلا شيحة، من كواليس تصوير مسلسل "خيانة عهد" الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"..



وظهرت هنادى مهنا في الفيديو الذي وهي تنتقم من شيحة في كواليس المسلسل، وكتبت: "خلاص يا جماعة الحوار عندي سيبوهالى، خيانة عهد".



ودارت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "خيانة عهد" دخول يسرا المستشفى بعدما انهارت بسبب وفاة ابنها خالد أنور، وشك خالد سرحان في شقيقته حلا شيحة بأنها السبب في وفاة ابن شقيقته من الأب يسرا، إلا أن حلا أكدت له أنها ليست لها علاقة بالأمر، وأن جومانا مراد التي اتفقت معها لدفع خالد أنور للإدمان لم تشاهده أيضا.



وكانت الأحداث كشفت اكتشاف خالد أنور "هشام" ابن يسرا أن خالته حلا شيحة "فرح" وجومانا مراد "شيرين" وراء إدمانه وأنهما اتفقا سويا على إيقاعه في الإدمان انتقاما من والدته يسرا شقيقة حلا شيحة "فرح".



يشارك في بطولة مسلسل "خيانة عهد" يسرا، خالد انور، حلا شيحة، خالد سرحان، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهنا، تيام قمر، بيومي فؤاد.

