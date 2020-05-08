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إنجي علي: بحب تامر حسني لكن عمرو دياب ملوش منافس

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
كشفت الإعلامية إنجي علي عن رغبتها الكبيرة في إجراء حوارًا مع الفنان القدير يحيى الفخراني لافتة إلى أن إذا تحقق ذلك ستكون قد وصلت إلى القمة الفنية.


تحدثت الإعلامية إنجي علي خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة "مع المخرجة إيناس الدغيدي عن حبها الشديد للدكتور يحيى الفخراني وعن رغبتها في إجراء حوار معه، حيث قالت: "لو هعمل لقاء إعلامي وممكن اعتزل بعده، وأكون وصلت للقمة هيكون مع النجم يحيى الفخراني"، موضحها أنها لديها الكثير من الأسئلة التي تُريد توجيهها له.


وأوضحت إنجي علي خلال اللقاء أنها تتحدث كثيرًا مع الفنان عادل إمام بعيدًا عن عملها، حيث تجمعها علاقة صداقة قوية به، لافتة إلى أنها لا تريد استغلال قوة العلاقة بينهما لإجراء حوار تليفزيوني معه،حيث قالت: "بعرف عادل إمام وبسأل عليه وهو مش بيحب يعمل أحاديث إعلامية، وأنا مش بحب استغل شغلي عشان أضغط على حد ومقدرش ومحبش أضايق عادل إمام".

وحرصت إنجي على الرد على أن تامر حسني المنافس الوحيد لعمرو دياب، حيث قالت:" عمرو دياب ملوش منافس، ويكفى استمرارية عمرو دياب والنجاح هو الاستمرارية، وأنا بحب عمرو وتامر حسني لكن مينفعش أوزن تاريخ عمرو دياب بتاريخ تامر حسني".

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