كورونا في أسبوع... أبرز الإحصائيات وآخر المستجدات حول العالم

تقدم "الفجر" في إطار الخدمات والأخبار المحلية والعالمية التي تقدمها للمواطنين آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم في آخر أسبوع من السبت 2 مايو 2020 حتى الجمعة 8 مايو 2020، والتي نستعرض تفاصيلها في السطور التالية.





- أمريكا تقدم 23.1 مليون دولار للسودان لمكافحة كورونا

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تقديم 23.1 مليون دولار للسودان في ظل جهود السودان في مجابهتها لفيروس كورونا المستجد وبحسب ما ذكرته السفارة الأمريكية في السودان أنه يشتمل الدعم على 16.8 مليون دولار مخصصة للإتصال العام بشأن الوقاية من العدوى بالفيروس ومراقبة الأمراض والمكافحة، فضلًا عن برامج المياه والصرف الصحي والنظافة، كما يشتمل المبلغ على 5 مليون دولار في هيئة مساعدات نقدية للأسر الضعيفة المتضررة بالفيروس، ويوجد أكثر من 1.3 مليون دولارمخصصة لدعم الجهود الإنسانية للاجئين بالسودان.





كما أعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تمديد حالة الإغلاق الشامل في الخرطوم لمدة 10 أيام بداية من يوم السبت9 مايو في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.





وسجلت السودان حتى الآن 930 حالة مؤكدة مصابة بالفيروس بينما بلغت عدد حالات الوفاة 52 حالة وفاة وبلغت حالات التعافي 92 حالة.





- مستجدات كورونا في قارة أفريقيا خلال أسبوع

قامت الكثير من الدول الأفريقية بتخفيف الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وقد راح ضحيته في أفريقيا أكثر من ألف ونصف أفريقي وقد أصاب الفيروس 36 ألف و847 آخرين بينما سجلت أفريقيا عدد حالات التعافي من فيروس كورونا 12 ألف و76 حسب الإتحاد الإفريقي.





وقامت دول نيجيريا والسنغال والكونغوالديموقراطية وغانا بتخفيف إجراءات الحظر حيث صرح الرئيس النيجيري "محمد بخاري" أن نيجيريا بدأت بالتدريج من يوم 4 مايو في تخفيف إجراءات الحظر التي استمرت لأكثر من 4 أسابيع لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبحسب الإتحاد الأفريقي سجلت نيجيريا عدد إصابات بفيروس كورونا بلغ ألف و728 إصابة بينما بلغت عدد حالات الوفاة 51 شخص في الدولة ويبلغ عدد سكان نيجيريا أكثر من 206 مليون نسمة.





أما في السنغال، أعلنت الحكومة السنغالية عن ابتداء فتح المدارس من يوم 2 يونيو القادم وذلك للأقسام التحضيرية للإمتحانات أما التعليم العالي فأفادت الحكومة إستئناف الدراسة من 12 إلى 14 يونيو المقبل، وبحسب أحدث الإحصائيات حتى الآن سجلت السنغال عدد حالات إصابة بفيروس كورونا بلغت ألف و492 حالة مؤكدة بينما بلغت عدد حالات الوفاة 13 حالة وعدد حالات التعافي بلغت 562 حالة.





وبحسب وسائل إعلام عالمية، خففت أيضًا دولة الكونغو الديموقراطية إجراءات الحظر وسجلت جمهورية الكونغو الديموقراطية حتى اليوم 863 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بينما بلغت حالات الوفاة 36 حالة وحالات التعافي 103 حالة وبحسب وسائل إعلام عالمية كانت عاصمة الكونغو الديموقراطية كينشاسا هي الأكثر تأثرا بالفيروس.





- اتجاه حصيلة ضحايا كورونا في العالم اتجه إلى الانخفاض

- الفلبين

وأعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي تمديد إجراءات الحظر في العاصمة مانيلا حتى يوم 15 مايو حتى تتمكن الدولة من محاولة إحتواء الفيروس لكن بعض المناطق في الفلبين ستشهد تخفيف الإجراءات نظرا لأن معدلات الخطورة بها أقل.





وأكد هاري روك وزير النقل والتجارة أن هناك مناطق يتفشى فيها الفيروس بشكل كبير في الفلبين وستشهد تمديد إجراءات الحظر ولكن في الغالب سيكون هناك استئناف للعمل جزئيًا.





وسجلت الفلبين حتى اليوم 10 آلاف و463 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما بلغت حالات الوفاة 696 حالة وفاة وبلغت حالات التعافي ألف و734 حالة.





- باكستان

صرح عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني أن الدولة تستطيع إحتواء فيروس كورونا المستجد وأن الوضع الآن يمكن التغلب عليه والقضاء على الفيروس في أسرع وقت.

وسجلت باكستان حتى اليوم 26 ألف و435 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وبلغت حالات الوفاة 599 حالة بينما وصلت حالات التعافي إلى 7 آلاف و530 حالة شفاء.



- ماليزيا كما أكد رئيس الوزراء الماليزي محي الدين ياسين، تخفيف إجراءات العزل وإستئناف أبلغ الأعمال بداية من 4 مايو، لافتًا إلى عدم إستئناف القطاعات الإقتصادية التي بها تجمعات كثيرة من الناس.

وسجلت ماليزيا حتى اليوم 6 آلاف و535 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينما بلغت عدد حالات الوفاة 107 حالة وفاة وبلغت عدد حالات التعافي 4آلاف و864 حالة تعافي.

- سلطنة عمان بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية ناشدت وزارة الصحة في عُمان المواطنين بالإلتزام بإجراءات العزل وفقًا للإرشادات والإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.