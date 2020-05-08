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الصحة العراقية تسجل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 60 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.

وقالت الوزارة العراقية: إنها "فحصت 2337 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج التي جرى فحصها منذ بداية تسجيل المرض في العراق 122941".

وأضافت: أن "مختبراتها سجلت 60 إصابة موزعة على محافظات بغداد وديالى وميسان والبصرة وذي قار وصلاح الدين".

كما لفتت إلى "تسجيل حالتي وفاة في العاصمة بغداد، وتسجيل 35 حالة شفاء"، مؤكدة على أن مجموع الإصابات بلغ 2603، والوفيات 104، فيما سجلت 1661 حالة شفاء من المرض.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3,984 مليون إصابة، بينهم أكثر من 274 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,374 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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