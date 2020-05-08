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"القائد الإنسان".. كيف اهتم الرئيس السيسي بالعمالة غير المنتظمة؟ (كل ما تريد معرفته عن المنحة)

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:17 م
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
سمر حسن
كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن أن مصر اختصت منذ بدء أزمة كورونا بتجربة تميزت بها عن دول العالم هو حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين صحة المواطن وحمايته الإصابة بالمرض، وفي نفس الوقت المحافظة على دوران عجلة الاقتصاد المصري.

وقال مدبولى، إن الزيادة في الاستثمارات الحكومية سيتم ترجمتها لفرص عمل حيث نرغب في توفير من 800 ألف إلى 900 ألف فرصة عمل لاستيعاب الخريجين الجدد في سوق العمل، ووفرت الحكومة.

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية، آخر النتائج والتفاصيل الخاصة بمنحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالية غير المنتظمة.

2.5 مليون عامل
وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 2.5 مليون عامل، مؤكدا أن صرف الدفعة الأولى اكل عامل يستمر حتى 10 مايو.

وأضاف أن الوزارة صرفت الدفعة الاولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري، واستكملت مرحلة الصرف من يوم الأحد 26 إبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم في فروع البنك الزراعي المصري.

في فروع مكاتب البريد، يتوقف الصرف خلال الفترة من 1 إلى 5 مايو الجاري، على أن يستأنف مرة أخرى من 6 إلى 10 مايو، موضحا أن كل مستحق تصله رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.

لمدة 3 أشهر
وتابع أن قرابة 70% من المستحقين لصرف المنحة قاموا بصرفها خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، وأن الصرف للدفعة الثانية يبدأ من 11 حتى 18 مايو المقبل، ويكون بكارت مسبوق الدفع بحساب مفتوح لكل مواطن من المستحقين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بتخصيص منحة 500 جنيه لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة إجراءات السلبية لفيروس كورونا على هذه الفئة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس لدعم العمالة غير المنتظمة منها شهادة أمان.

خفض العمالة 
وكشف سعفان، عن نجاح الدولة نجحت قبل أزمة "كورونا" في خفض معدلات البطالة بسبب المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات، 

وأضاف أن معدل البطالة وصل إلى 8% من قوة العمل 28.9 مليون فرد، في الربع الأخير أكتوبر- ديسمبر 2019، بعد أن كان 8.9% في الربع الرابع من العام 2018، ومقارنة بنسبة 13.2% خلال الربع الأول يناير- مارس 2013.

وتخطط الوزارة في 2020 إلى خفض معدلات البطالة بنسبة من 1% إلى 1.5% لتصل إلى 6.3% من قوة العمل بعد ظهور فيروس “كورونا” المستجد، وما يمر به العالم في هذا الخصوص فسيتم إعادة النظر في هذه الخطة، ولفت إلى أن ملتقيات التوظيف التي نظمتها الوزارة من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات حتى وصل الإقبال على وظائف هذه الملتقيات 85%.

صرف المنحة 
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط متابعة عدد من ملفات الوزارة، كما تابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع موقف صرف المرحلة الثانية من المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر، 

ووجه مدبولي بضرورة استمرار الإجراءات الاحترازية، وتجنب التكدس في المقار المحددة لصرف المنحة، سواء مكاتب البريد أو فروع البنك الزراعي المصري، والمدارس المخصصة، تواصل الحكومة، صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

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