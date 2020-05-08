Advertisements

أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "رجالة البيت"

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:20 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي



انطلقت الآن الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.


بدأت الحلقة بمشهد بين أكرم حسني وأحمد فهمي "تيمون وبومبا" وهم في البنك، فدخل حرامي البنك ورفع عليهم السلاح، فطلب كل من تيمون وبومبا من مدير البنك بأن يأخذ موقف من هذا الحرامي.


فطلب مدير البنك "أحمد شاهين" من الحرامي أن يقول طلباته حتى ينفذها له، فطلب منه أن يلغي له ديونه، فوافقه مدير البنك، ثم جاءت الشرطه، ووعده كل من مدير البنك وتيمون وبومبا بأنهم سوف يحموه ولن يبلغوا عنه، عندما خرجوا من البنك بلغوا عنه.



أخذ كل كلاً من تيمون وبومبا بدلة الحرامي، لأنهم أعتقدوا أنها يوجد بها شيك بملغ كبير، فلم يجدوا بها شئ، وعلموا أنها في البدلة التي قاموا ببيعها في توصير فيلم جديد.

ذهب كل من تيمون وبومبا إلى مكان التصوير، فوجدوا أنهم يصوروا مشهد بالبدلة قتل، فأخذوا يفكروا كيف يجعلوا البطل لا يقتل، حتى لا تنقطع البدلة ويتدمر الشيك الذي يتواجد بداخلها، فصاور يتدخلوا في التصزير حتى غضب المخرج وقام بقتل البطل بنفسه بسبب ما فعلوه.



جاءت العصابة في منزل تيمون وبومبا فوجدوا والد تيمون وزوجة بومبا فجلسوا معهم حتى يتنظروا تيمون وبومبا بالشيك، كانوا يتمازحان معه.


آتى كل من تيمون وأخبر العصابة بأن بومبا قد سقط في الترعه، أصيب بالبلهارسيا وكان معه الشيك، قع في الترعة ومات، ثم دخل من بعده بومبا وقال لهم أن الشيك قد أخفاه تيمون، في مكان لا يعلمه إلا بومبا، طمع في الشيك فقال له رئيس العصابة لبومبا، قم بقتل تيمون وسوف أعطيك نسبة،
ضرب بومبا تيمون بالسلاح، فوضع بومبا شرط وقال أن يجعله أحد رجاله، فوافق رئيس العصابة ولكن قال بومبا له أن يقسم له بأنه سيجعله يعمل في الجمعية الخيرية التي أساسها غسيل الأموال.


ثم دخل الضابط وقبض على رئيس العصابة، قال له والد تيمون أنهم ممثلين ممتازين، فقل تيمون أنه قد ضرب بالفعل بالرصاص حقيقي، أخبر بومبا أنه قد إستبدل مسدس التمثيل بمسدس حقيقي لأنه كان يعتقد أن بومبا هو الذي سوف يضرب بالرصاص وليس هو وطلب إحضار الطبيب ، هنا إنتهت الحلقة .






يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.


ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.

أخبار تهمك

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 4 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

10:29 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا