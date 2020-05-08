أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "رجالة البيت"

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انطلقت الآن الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.





بدأت الحلقة بمشهد بين أكرم حسني وأحمد فهمي "تيمون وبومبا" وهم في البنك، فدخل حرامي البنك ورفع عليهم السلاح، فطلب كل من تيمون وبومبا من مدير البنك بأن يأخذ موقف من هذا الحرامي.





فطلب مدير البنك "أحمد شاهين" من الحرامي أن يقول طلباته حتى ينفذها له، فطلب منه أن يلغي له ديونه، فوافقه مدير البنك، ثم جاءت الشرطه، ووعده كل من مدير البنك وتيمون وبومبا بأنهم سوف يحموه ولن يبلغوا عنه، عندما خرجوا من البنك بلغوا عنه.







أخذ كل كلاً من تيمون وبومبا بدلة الحرامي، لأنهم أعتقدوا أنها يوجد بها شيك بملغ كبير، فلم يجدوا بها شئ، وعلموا أنها في البدلة التي قاموا ببيعها في توصير فيلم جديد.



ذهب كل من تيمون وبومبا إلى مكان التصوير، فوجدوا أنهم يصوروا مشهد بالبدلة قتل، فأخذوا يفكروا كيف يجعلوا البطل لا يقتل، حتى لا تنقطع البدلة ويتدمر الشيك الذي يتواجد بداخلها، فصاور يتدخلوا في التصزير حتى غضب المخرج وقام بقتل البطل بنفسه بسبب ما فعلوه.







جاءت العصابة في منزل تيمون وبومبا فوجدوا والد تيمون وزوجة بومبا فجلسوا معهم حتى يتنظروا تيمون وبومبا بالشيك، كانوا يتمازحان معه.





آتى كل من تيمون وأخبر العصابة بأن بومبا قد سقط في الترعه، أصيب بالبلهارسيا وكان معه الشيك، قع في الترعة ومات، ثم دخل من بعده بومبا وقال لهم أن الشيك قد أخفاه تيمون، في مكان لا يعلمه إلا بومبا، طمع في الشيك فقال له رئيس العصابة لبومبا، قم بقتل تيمون وسوف أعطيك نسبة،

ضرب بومبا تيمون بالسلاح، فوضع بومبا شرط وقال أن يجعله أحد رجاله، فوافق رئيس العصابة ولكن قال بومبا له أن يقسم له بأنه سيجعله يعمل في الجمعية الخيرية التي أساسها غسيل الأموال.





ثم دخل الضابط وقبض على رئيس العصابة، قال له والد تيمون أنهم ممثلين ممتازين، فقل تيمون أنه قد ضرب بالفعل بالرصاص حقيقي، أخبر بومبا أنه قد إستبدل مسدس التمثيل بمسدس حقيقي لأنه كان يعتقد أن بومبا هو الذي سوف يضرب بالرصاص وليس هو وطلب إحضار الطبيب ، هنا إنتهت الحلقة .













يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.



