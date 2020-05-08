خبيرة طاقة تكشف عن أسباب قصر قامة كبار السن بعد الأربعين (فيديو)

كشفت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، عن أسباب قصر قامة كبار السن من هم أكبر من سنة 40 عامًا حتى 70 عامًا، مع تقدم العمر، مضيفة: "من بعد سن 40 سنة الطول بيقل 10 سنتين، معظم الناس بيحصل عندهم كدا، يعني الطول بينزل لنص انش حوالي بوصة اللي بيوازي 2.5 سنتي".









وأوضحت متولي، خلال لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا الأمر يحدث بسبب مشاكل صحية وعدم الانتظام في ممارسة الرياضة، لافتة إلى أن النساء الأكثر إصابة بقصر القامة بسبب انخفاض معدل هرمون الاستروجين بعد سن اليأس، لكن من الممكن أيقاف هذا الأمر تدريجيًا.





وأكدت أن سبب نقص طول العظم مع تقدم السن والعمر هو قلة السائل في الغضروف بين فقرات العمود الفقري؛ مما ينتج عنه انكماش في فقرات الظهر وقصر القامة، كذلك عدم ممارسة الرياضة بانتظام.





وأشارت إلى أن التغذية الصحية السليمة من الأشياء الأساسية لتجنب انخفاض الطول، موضحة أنه يجب تناول فيتامينات الكالسيوم وفيتامين د3 الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم، وفيتامين ك 2 الذي يساعد على توصيل الكالسيوم للعظام مباشرة.





وتابعت أن هذه الفيتامينات متوفرة في زيت الزيتون وزيت جوز الهند، وهناك فيتامين آخر مُخصص لتقوية العظام وهو فيتامين البرون، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة وبالأخص رفع الاثقال تقوي العظام وتساعد على ثبات الطول، محذرة من تناول السكريات بكثرة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.





وكشف عن أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.





وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.



