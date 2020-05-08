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أسعار الذهب تستقر وسط ترقب لاجتماع الفدرالي الأمريكي

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:08 م
بوابة الفجر

تتقرب أسعار  الذهب  العالمية من  أعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة إذ يترقب مستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية لقياس مدى متانة الاقتصاد بعد بيانات اقتصادية قاتمة مما يزيد احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1717.49 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 27 أبريل عند 1721.76 دولار في الجلسة السابقة. وأضافت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1729.70 دولار.

وربح المعدن النفيس نحو 2% بالمئة  أمس الخميس على خلفية بيانات أمريكية متشائمة، بجانب ضبابية بشأن التعافي الاقتصادي العالمي والعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع الذهب نحو واحد بالمئة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الملايين من الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة يوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانة الحكومية منذ 21 مارس آذار إلى نحو 33.5 مليون.

ومن المتوقع أن تنخفض الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، بمعدل تاريخي قدره 22 مليونا في أبريل نيسان، مما سيزيح التراجع القياسي المسجل خلال الركود الذي شهده الاقتصاد في الفترة بين عامي 2007 و2009.

وبدأت الأسواق المالية تضع في الحسبان بيئة سلبية لأسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى، بينما أبقى بنك إنجلترا المركزي الباب مفتوحا يوم الخميس أمام المزيد من التحفيز في الشهر القادم.

وتحول مؤشر الدولار للانخفاض، بينما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع هبوط عائدات السندات التي أجلها عامين إلى مستويات قياسية متدنية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1895.40 دولار، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 764.74 دولار للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.50 دولار للأوقية بعد أن بلغت ذروة ثلاثة أسابيع.

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