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خاص.. محمود التهامي يعلق على مشاركته في مسلسل "خيانة عهد"

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:26 م
محمود تهامي
محمود تهامي
مصطفى فكيه
زين صوت الشيخ محمود التهامي مشهد جنازة نجل يسرا في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد"، حيث قدم أغنية "قلبي خواء" وقدم صناع المسلسل شكرا للتهامي في نهاية الحلقة عن مشاركته بالغناء في هذا المشهد المؤثر.

أعرب الشيخ محمود ياسين التهامي بالسعادة للمشاركة في مسلسل "خيانة عهد" وقال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن أغنية "قلبي خواء" هو الذي قام باختيار كلماتها حتى تتوافق مع أحداث المسلسل وموقف موت الابن ودفته وهى من ارتجالاته على موسيقي التصويرة لـ المسلسل.

الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" تخالف توقعات الجمهور ففي مفاجأة لم يتخيلها أحد تغير مسار أحداث المسلسل، حيث كان المسلسل يدور حول الصراع الخفي لإخوة عهد التي تجسدها النجمة يسرا، إلا أن الحلقة الرابعة عشر غيرت مسار الأحداث تمامًا بعد أن تسببت فرح التي تجسدها حلا شيحة في مقتل هشام نجل عهد الذي يجسده الفنان الشاب خالد أنور ومع تصاعد الأحداث وأثناء دفن هشام تمازج ذلك بإحساس صوت المنشد الديني محمود التهامي ليجعل نهاية الحلقة مميزة ومؤثر.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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