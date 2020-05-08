أحمد فهمي وأكرم حسني يبحثا عن شيك للنجاة بحياتهم

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انطلقت الآن الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.







أخذ كل كلاً من تيمون وبومبا بدلة الحرامي، لأنهم أعتقدوا أنها يوجد بها شيك بملغ كبير، فلم يجدوا بها شئ، وعلموا أنها في البدلة التي قاموا ببيعها في توصير فيلم جديد.



ذهب كل من تيمون وبومبا إلى مكان التصوير، فوجدوا أنهم يصوروا مشهد بالبدلة قتل، فأخذوا يفكروا كيف يجعلوا البطل لا يقتل، حتى لا تنقطع البدلة ويتدمر الشيك الذي يتواجد بداخلها، فصاور يتدخلوا في التصزير حتى غضب المخرج وقام بقتل البطل بنفسه بسبب ما فعلوه.







يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.



