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فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:29 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
الفجر الرياضي
يأمل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، في إجراء عملية إحلال وتجديد داخل صفوف القلعة الحمراء، مع إبرام صفقات قوية من أجل المنافسة على الألقاب بداية من الموسم الجديد.

ووضع فايلر، صالح جمعة لاعب وسط الفريق على رأس قائمة الراحلين بعدما أعلن ذلك في مؤتمر صحفي، ورغبته في خوض اللاعب تجربة على سبيل الإعارة، لعدم الحاجة إلى خدماته بالوقت الحالي.

كما نقل فايلر رغبته إلى لجنة التخطيط، بضرورة تسويق المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، وعدم استمراره بالموسم الجديد.

وبات الأنجولي جيرالدو دا كوستا جناح الفريق، من أقرب الأسماء التي تستعد للرحيل بقرار من المدير الفني، والذي لم يثبت جدارته منذ انضمامه حتى الآن.


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