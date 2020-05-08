مكرم محمد أحمد يكشف سبب وضع هيكل على قوائم الاعتقالات في عهد السادات

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن الرئيس الراحل أنور السادات لم يخشى الكاتب الصحفي محمد حسنين، بل حاول كثيرا أن يكسبه، وبذل في ذلك هو وزجته جهدا كبيرا.





وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، إلى أن هيكل كان يكن احتراما كبيرا للسادات، منوها بأن السادات حاول كثيرا أن يفهم هيكل أن الوضع قد تغير عن عهد عبدالناصر.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن الطرفين كانوا حريصين على عدم اتساع دائرة الخلاف بينهم، منوها بأن إدراج هيكل على قوائم الاعتقالات في سبتمبر 1981 سببه أن هيكل أساء إدارة العلاقة مع السادات.





وفي سياق آخر، أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.





وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأي أزمة في المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.





وأشار مكرم، إلى أن من ضمن الأشياء الجيدة التي تقوم بها الحكومة هي رغبتها المتزايدة في التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقى ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شيء رائع ومهم.



