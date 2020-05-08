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يوسف الشريف يستطيع الهروب من قوات أمن الواحة

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:33 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، ويذهب زين لمنزل سميح أرسلان ويجده مقتولاً ثم يسأل نفسه ما الذي علم به يستدعي أنهم يقوموا بقتله.

ثم يهرب زين من رجال الواحة، ويذهب الى الواحة ويبدأ الحيرة تتسلل قلبه هل عرفوا من هو أم لا، ويبدأ بأخذ قرار أن كل ما عليه ترتيب أفكاره.

يقول مراد المحروق للروبوت ظناً منه أنه روبوت أن يسمع كلامه لكي يكسب ذهب، ولكن يرد الروبوت لماذا يكسب ذهب وهو بإمكانه كسب العالم بأكمله.

ويطلب مراد المحروق من أحد رجاله أن يراقب زين ويرصد جميع تحركاته.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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