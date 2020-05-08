الشركات الصينية تستمر في طرح هواتفها بالسوق المصري رغم أزمة كورونا

تستمر شركات الهواتف الصينية فى طرح هواتفها الجديدة في السوق المصري رغم أزمة فيروس كورونا التي أثرت على سوق الهواتف الذكية في مصر خلال الشهرين الماضيين.

وتوقع محللون بدء انتعاش السوق خلال الشهر الجاري عقب إطلاق العديد من الشركات هواتفها الذكية بالسوق المصري مع بداية التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وإعلان الحكومة التخفيف من الإجراءات الاحترازية عقب عيد الفطر المبارك، وعو دة العمل ودوران عجلة الاقتصاد من جديد.

من جانبه قال كريس سان بايغونغ، رئيس شركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يسرنا أن نطرح هاتف HONOR 9X Lite في مصر ونحن على ثقة تامة بأن هذا الهاتف سيلقى رضا المستخدم المصري.

وأعلنت HONOR امس في مؤتمر كبير عبر الانترنت عن إطلاق هاتف HONOR 9X Lite الذكي، الذي يمتاز بأناقته وسعره المناسب حيث يعد الهاتف الوحيد في فئته السعرية والأقل من ٣٠٠٠ جنيها الذي يقدم امكانيات تنافسيه غير موجوده في باقي الهواتف من نفس الفئه السعريه .

ويقدم الهاتف تجربة ذكية ومتميزة للمستخدمين في مصر ، ابرزها المادة المصنع منها الجهاز وهي الزجاج وليس البلاستيك وسعته التخزينيه ١٢٨ جيجا ، بالإضافه إلى شاشة العرض الكاملة مقاس 6.5 بوصة وكاميرا مزدوجة تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وكاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 ميجابكسل ، كما انه مدعم بمعالج Kirin 710 ووحدة معالجة الرسوميات Turbo التي تضمن معالجة الصور بجودة عالية، ومزود ببطارية بقدرة 3750 مللي أمبير، مما يُمكن مستخدمي HONOR 9X Lite من استخدام الهاتف دون قلق بشأن شحنه طوال اليوم.

ويبرز هاتف HONOR 9X Lite بأدائه وإمكانياته الاستثنائية ويضم القطع التقنية والبرمجيات الأكثر ملاءمة التي تلبي احتياجات وعادات وتفضيلات المستخدمين والتي تنافس بقية العلامات في المجال بأحدث تقنياتها.

وصُمم HONOR 9X Lite للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مبتكر وبسعر مناسب. وستكون ميزاته الذكية نقطة جذب إضافية للخبراء الرقميين الذين يتطلعون إلى الإبداع والعيش في عالم ذكي اليوم.



