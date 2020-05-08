أكرم حسني يقتل أحمد فهمي

Advertisements





انطلقت الآن الحلقة الخامسة عشر، من مسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.



جاءت العصابة في منزل تيمون وبومبا فوجدوا والد تيمون وزوجة بومبا فجلسوا معهم حتى يتنظروا تيمون وبومبا بالشيك، كانوا يتمازحان معه.





آتى كل من تيمون وأخبر العصابة بأن بومبا قد سقط في الترعه، أصيب بالبلهارسيا وكان معه الشيك، قع في الترعة ومات، ثم دخل من بعده بومبا وقال لهم أن الشيك قد أخفاه تيمون، في مكان لا يعلمه إلا بومبا، طمع في الشيك فقال له رئيس العصابة لبومبا، قم بقتل تيمون وسوف أعطيك نسبة،

ضرب بومبا تيمون بالسلاح، فوضع بومبا شرط وقال أن يجعله أحد رجاله، فوافق رئيس العصابة ولكن قال بومبا له أن يقسم له بأنه سيجعله يعمل في الجمعية الخيرية التي أساسها غسيل الأموال.





ثم دخل الضابط وقبض على رئيس العصابة، قال له والد تيمون أنهم ممثلين ممتازين، فقل تيمون أنه قد ضرب بالفعل بالرصاص حقيقي، أخبر بومبا أنه قد إستبدل مسدس التمثيل بمسدس حقيقي لأنه كان يعتقد أن بومبا هو الذي سوف يضرب بالرصاص وليس هو وطلب إحضار الطبيب.







يذكر أن مسلسل "رجالة البيت"بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.





ويعرض المسلسل أيضاً على قناة "سي بي سي" الساعة 6 ونصف مسًاء، وعلى "سي بي سي دراما" الساعة 12 منتصف الليل.



