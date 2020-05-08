إنجي علي: "تعرضت للخيانة في حياتي.. ومعرفش اتجوز من غير حب"

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أوضحت الإعلامية إنجي علي أنها تزوجت مرتين عن حب ولكن انفصلت هاتين الزيجتين، لافتة إلى أنها لا تقدر على الزواج بدون حب، حيث قالت:"أنا اتجوزت مرتين عن حب وأنا معرفش اتجوز غير عن حب، وشكل الحب بينتهى بالجواز، واكتشفت أن الجواز بيبوظ حاجات كتير أو ممكن يكون عندنا بس".



وتحدثت الإعلامية إنجي علي خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن الصفات التي تكرهها،لافتة إلى أنها تكره الكذب والخيانة،حيث قالت: "بكره الكذب وأنا تعرضت للخيانة في حياتي ولكن مش كتير، وعندي مشكلة إني بحس بحاجة غريبة قبل أي مرحلة اتعرض فيها للخيانة ولو ههرب بحاجة من الحياة هاخد أمي وبنتي".



كما كشفت إنجي عن قيامها بعملية تجميل بالبوتكس، وأنها لم تجري عمليات غيرها، حيث قالت:" معملتش عمليات تجميل وعايزة أعمل لكن حتى الآن لا، وعملت بوتكس بس مش كتير، ولكن لما هحتاج هعمل وبخاف من العمليات وعندي مشكلة صحية إني مينفعش أخد بينج تخدير".