Advertisements

إنجي علي: "تعرضت للخيانة في حياتي.. ومعرفش اتجوز من غير حب"

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

أوضحت الإعلامية إنجي علي أنها تزوجت مرتين عن حب ولكن انفصلت هاتين الزيجتين، لافتة إلى أنها لا تقدر على الزواج بدون حب، حيث قالت:"أنا اتجوزت مرتين عن حب وأنا معرفش اتجوز غير عن حب، وشكل الحب بينتهى بالجواز، واكتشفت أن الجواز بيبوظ حاجات كتير أو ممكن يكون عندنا بس".

وتحدثت الإعلامية إنجي علي خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عن الصفات التي تكرهها،لافتة إلى أنها تكره الكذب والخيانة،حيث قالت: "بكره الكذب وأنا تعرضت للخيانة في حياتي ولكن مش كتير، وعندي مشكلة إني بحس بحاجة غريبة قبل أي مرحلة اتعرض فيها للخيانة ولو ههرب بحاجة من الحياة هاخد أمي وبنتي".

كما كشفت إنجي عن قيامها بعملية تجميل بالبوتكس، وأنها لم تجري عمليات غيرها، حيث قالت:" معملتش عمليات تجميل وعايزة أعمل لكن حتى الآن لا، وعملت بوتكس بس مش كتير، ولكن لما هحتاج هعمل وبخاف من العمليات وعندي مشكلة صحية إني مينفعش أخد بينج تخدير".

أخبار تهمك

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ أقل من ساعتين

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 10 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 4 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

10:29 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا