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"الجمارك" تطالب بتصحيح البيانات المُدخلة بشكل خاطئ

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
نوهت الهيئة العامة للجمارك، إلى تصحيح البيانات الجمركة المُدخلة بشكل خاطئ قبل انتهاء المدة المحددة لمبادرة "التصحيح الذاتي" لتجنّب وقوع أي غرامات مالية مترتبة على ذلك، والاكتفاء فقط بدفع الفروقات الجمركية.

وأكدت الهيئة، أنه لا يُطبق خلال مدة التصحيح أي عقوبات ويكتفي باستيفاء فروقات الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، وتعزيز الشفافية بين الجمارك وقطاع الأعمال، وتوفر الظروف لتحسين وتعزيز مستوى الالتزام الجمركي، كما تُيشر ممارسة الأعمال للمستوردين بما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وكذلك تمكن منشآت الاستيراد التجارية من التقدم لطلب تصحيح عديد من الأخطاء الشائعة في البيانات الجمركية.


وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 22 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 78 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.


هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 3،029 مليون إصابة، بينهم أكثر من 209 ألف حالة وفاة، وأكثر من 900 ألف حالة شفاء.


وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.


وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


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