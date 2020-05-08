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ترمب يعلق على قرار عودة كرة القدم الأمريكية

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أنه يرحب بعودة النشاط الرياضي لكرة القدم الأمريكية، متمنيًا عودة باقي الرياضات الأخري.

وقال ترامب ، في تصريحات إلى شبكة "فوكس نيوز" اليوم الجمعة : "إنها أنباء رائعة... إنه قرار ممتاز" معربا عن أمله في أن تسير باقي الرياضات على نفس النهج.

وأضاف : "نريد عودة نشاط الرياضة في بلدنا مجددا" مشيرا إلى العديد من البطولات الرياضية التي ألغيت بسبب وباء كورونا".

وطبقا لجدول البطولة في الموسم الجديد ، والذي أعلنته الرابطة ، سينطلق الموسم في العاشر من سبتمبر المقبل، ويقام اللقاء الافتتاحي عندما يستضيف كانساس سيتي تشيفس، الفائز بمبارة النهائي (سوبر بول) الموسم الماضي، فريق هوستون تيكانس.

وأعلنت الرابطة أن الموسم المكون من 256 مباراة ذهابا وإيابا، والذي يضم 32 فريقا عبر الولايات المتحدة الامريكية، سينطلق في موعده المعتاد في العاشر من سبتمبر. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية (سوبر بول) في السابع من فبراير 2021 .

كما تعمل الرابطة حاليا على تجهيز الفرق المشاركة في البطولة وذلك من خلال عودة الحياة إلى الأندية والتي توقفت في الأسابيع الماضية بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويتعين على الأندية الـ32 المشاركة في البطولة استئناف النشاط قبل 15 مايو الحالي من أجل السماح لعدد معين من الموظفين بالعودة إلى مكاتبهم كخطوة أولى على طريق عودة النشاط إلى هذه الأندية.

وربما لن يستأنف اللاعبون نشاطهم الآن فيما يتوقع أن يقتصر الأمر حاليا على علاج وتأهيل اللاعبين المصابين ، حسبما أفادت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن روجر جوديل رئيس الرابطة.

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