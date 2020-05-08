أبرز ما جاء في الحلقة الخامسة عشر من "الاختيار" للنجم أمير كرارة

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عرضت منذ قليل الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الاختيار" الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.





أبرز ما جاء في الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الاختيار":



_هجوم كتيبة المنسي على إحدى المزارع التي تحتوي على مجموعة من الإرهابيين، بالإضافة إلى إرهابي شديد الخطورة يدعى أبو صهيب، حيث اكتشف المنسي أن هذا التكفيري يعيش في أنفاق تحت الأرض، ويخرج كلما قام بعملية إرهابية ثم يعود مرة أخرى لهذه الأنفاق، وقام المنسى بوضع خطة لتنفيذ هذه العملية والقضاء على أبو صهيب.







_على جانب آخر يستعد أنصار بيت المقدس بتنفيذ عملية إرهابية جديدة بقيادة هشام عشماوي في مدينة أنشاص، والذي طلب منهم أن يدخروا أموال هذه العملية لعملية أخري تجنب خسائر بشرية كبيرة، ولكن أبو عبد الله رفض وقال له أنه يعمل هذه العملية من أجل التخويف وتقليل هيبة الجيش المصرى، واستحلوا في هذا المجلس سرقة السيارات لاستخدامها في عملياتهم القذرة، بالإضافة لسرقة محلات الذهب لتمويل عملياتهم.





يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.









