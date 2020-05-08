روبوت يوسف الشريف يقوم بطلاق سهر الصايغ في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وتذهب رضوى للملجأ وتشاهد الروبوت وهو يدخل لدى صباح، وفي الداخل يتحدث الروبوت مع صباح وتسألوا عن الرسمة اللي رأتها.



ولكن يرد الروبوت أنه لا يعلم بها ومن الممكن أنها حدثت مع زين الحقيقي ولم تتحمل على الوعي الخاص به، وتسألوا أين يخرج ليرد أنه يقوم ببناء مستقبلهم.



تخبط رضوى عليهم وتلقي عليه بعض الكلمات ولماذا فعل بها هذا وقيامة بخيانتها يوم ولادتها لابنهم، وأنها اختارته للزواج لأنها وثقت به بعد ما كانت يتيمة وموت والدها في الحرب، وتقول أنها كانت تنوي مسامحته وتعتبر ما حدث نزوة ولكنه أتضح أنها لم تعني له شئ.



وتخبره أنها تريد فتح حياة جديدة معه وتحاول إنقاذه ولكنه يرفض ويقول أن يحيى ليس ابنه وتطلب صباح من رضوى منها أن تمشي قبل أن تجعل الروبوت يؤذيها، وتطلب رضوى الطلاق وتقول صباح للروبوت أن يطلقها ليقول الروبوت "انتي طالق".



ثم يتحدث الروبوت مع صباح أن مشاعر الناس غريبة جدًا وغير قادر على فهمها مع أنه الأذكى، ويطلب من صباح أن تجمع طعامها وكل أشيائها لأنهم سيذهبون من هذا المكان لأنه مؤكداً أن الأمن في طريقه إليهم بعد معرفة رضوى بهذا المكان.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.