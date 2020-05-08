Advertisements

روبوت يوسف الشريف يقوم بطلاق سهر الصايغ في "النهاية"

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وتذهب رضوى للملجأ وتشاهد الروبوت وهو يدخل لدى صباح، وفي الداخل يتحدث الروبوت مع صباح وتسألوا عن الرسمة اللي رأتها.

ولكن يرد الروبوت أنه لا يعلم بها ومن الممكن أنها حدثت مع زين الحقيقي ولم تتحمل على الوعي الخاص به، وتسألوا أين يخرج ليرد أنه يقوم ببناء مستقبلهم.

تخبط رضوى عليهم وتلقي عليه بعض الكلمات ولماذا فعل بها هذا وقيامة بخيانتها يوم ولادتها لابنهم، وأنها اختارته للزواج لأنها وثقت به بعد ما كانت يتيمة وموت والدها في الحرب، وتقول أنها كانت تنوي مسامحته وتعتبر ما حدث نزوة ولكنه أتضح أنها لم تعني له شئ.

وتخبره أنها تريد فتح حياة جديدة معه وتحاول إنقاذه ولكنه يرفض ويقول أن يحيى ليس ابنه وتطلب صباح من رضوى منها أن تمشي قبل أن تجعل الروبوت يؤذيها، وتطلب رضوى الطلاق وتقول صباح للروبوت أن يطلقها ليقول الروبوت "انتي طالق".

ثم يتحدث الروبوت مع صباح أن مشاعر الناس غريبة جدًا وغير قادر على فهمها مع أنه الأذكى، ويطلب من صباح أن تجمع طعامها وكل أشيائها لأنهم سيذهبون من هذا المكان لأنه مؤكداً أن الأمن في طريقه إليهم بعد معرفة رضوى بهذا المكان.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

أخبار تهمك

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 10 ساعات

رئيس الزمالك يرفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ ساعتين

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ أقل من ساعتين

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

10:29 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا