أمريكا والسعودية يتفقان على دعم أسواق النفط

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاهل السعودية الملك سلمان تحدثا هاتفيا يوم الجمعة و“جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية“، وذلك في ظل توتر بشأن إنتاج السعودية النفطي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير ”اتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية. ناقش الرئيس والملك سلمان أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعة السبع والعشرين على التوالي“.



