Advertisements

أمريكا والسعودية يتفقان على دعم أسواق النفط

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:38 م
بوابة الفجر
رويترز
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعاهل السعودية الملك سلمان تحدثا هاتفيا يوم الجمعة و“جددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية“، وذلك في ظل توتر بشأن إنتاج السعودية النفطي.

 

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير ”اتفق الزعيمان على أهمية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وجددا التأكيد على قوة الشراكة الدفاعية الأمريكية السعودية. ناقش الرئيس والملك سلمان أيضا قضايا هامة أخرى إقليمية وذات اهتمام مشترك وتعاونهما كقائدين لمجموعة السبع والعشرين على التوالي“.


 


أخبار تهمك

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ ساعتين

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ يوم

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على خطورة ومساوئ الحظر الكلي.. أبرزها تدهور الحالة النفسية

منذ حوالي 15 ساعة

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يومين

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ يوم

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

10:29 م

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا