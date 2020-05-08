خاص.. باتع خليل: الاختيار واجب وطنى ..وهذه كواليس العمل مع الزعيم

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أعرب الفنان باتع خليل عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر المنسى.





وقال في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أن مشاركته في مسلسل "الاختيار"، ليست كأي مشاركة بل يعتبرها واجب وطنى، متمنياً أن يكون كل عام مسلسل مثل الاختيار يروى قصص أبطالنا حتى يعلم الناس الولاء والانتماء للوطن.





وأضاف "باتع" أنه يشارك في هذا العمل بدور والد نعمت وهى خطيبة شقيق سعد، وخلال أحداث المسلسل سوف يستشهد على يد الجماعات الإرهابية، مشيراً أن مسلسل الاختيار أثر بشكل كبير على جماعات الإخوان الإرهابية، مما دفعهم للرد في جنوب بئر العبد.



وعن مشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، قال "باتع"، أنه كان يحلم بالوقوف أمام عادل إمام، وأن المشاركة معه أصبحت نقطة جيدة في مشواره الفني، وأنه يلعب دور محامى عائلة فلانتينو.





يذكر أن مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.