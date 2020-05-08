أحمد وفيق يستجوب محمد كيلاني بالمعلومات الخاصة عن الواحة في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يقابل ليث ويخبره أن أجهزة الملاحة وتحديد الموقع توقفت ويخبروا عن فارس الذي هرب من الواحة، ويخبر مؤنس ليث أنه سيستجوب فارس وعليه تعطيل جميع الكاميرات لا يريد تسجيل هذا الاستجواب.



يبلغ فارس مؤنس أنه دخل القدس بدون تصريح لحماية نفسه، ويطلب مقابلة والده، ويخبره أنه سافر عند ولادة زوجته ويخبره مؤنس أنه اليوم سيبات في منزله مع والده وابنه.



ويطلب مؤنس أن يراعي فارس موقفه كظابط أمن ويبدأ سؤاله عن كل ما يخص الواحة وكيف يذهبوا إليها.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، محمد كيلاني، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.