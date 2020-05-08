Advertisements

أحمد وفيق يستجوب محمد كيلاني بالمعلومات الخاصة عن الواحة في "النهاية"

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، يقابل ليث ويخبره أن أجهزة الملاحة وتحديد الموقع توقفت ويخبروا عن فارس الذي هرب من الواحة، ويخبر مؤنس ليث أنه سيستجوب فارس وعليه تعطيل جميع الكاميرات لا يريد تسجيل هذا الاستجواب.

يبلغ فارس مؤنس أنه دخل القدس بدون تصريح لحماية نفسه، ويطلب مقابلة والده، ويخبره أنه سافر عند ولادة زوجته ويخبره مؤنس أنه اليوم سيبات في منزله مع والده وابنه.

ويطلب مؤنس أن يراعي فارس موقفه كظابط أمن ويبدأ سؤاله عن كل ما يخص الواحة وكيف يذهبوا إليها.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، محمد كيلاني، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

أخبار تهمك

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

منذ أقل من ساعة

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

منذ حوالي 6 ساعات

مروان محسن يطالب الأهلي برقم خيالي للتجديد

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

منذ ساعتين

صفقة الأهلي المنتظرة مهددة بالفشل بعد تدخل مارسيليا

منذ ساعة

لأول مرة.. مكرم محمد أحمد يكشف أخطر تصريح لمبارك عن الإخوان (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

كارثة بشأن فيروس كورونا وسرعة انتقاله في الأماكن المزدحمة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

منذ 43 دقيقة

تعرف على سبب اختلاف درجة الإصابة بكورونا من شخص لآخر (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر بشأن احتياجات الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد في طريقه لضم صفقة مميزة

منذ ساعة و نصف

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة حول خسائر مصر من أزمة كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات نجم الأهلي تثير غضب جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"تجاوزنا 8 آلاف".. مصر تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:26 م

نشطاء يتداولون صورا لظهور أطياف نورانية للقديس مار مرقس الرسول

عاجل.. مرتضى منصور يقرر رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد بعد ظهوره مع رامز جلال

08:36 م

عاجل| "معدلات غير مسبوقة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا و21 وفاة

06:19 م

فايلر يطرد 3 لاعبين من الأهلي

10:29 م

الأهلي يرفض ضم نجم بيراميدز

11:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: هاجر المصرية.. «أم العرب»

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: النساء أقوى من كورونا