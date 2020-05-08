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إنجى علي تكشف عن حقيقة ارتباطها بأحمد السعدني :"أخويا وصاحبي"

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
نفت الإعلامية إنجي علي الأخبار المتداولة عن وجود علاقة عاطفية تجمعها بالفنان أحمد السعدني، مُوضحة:" أحمد صاحبي وأخويا، طول عمرنا قريبين وحبايب".

كما أجابت إنجي على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي في برنامجها "شيخ الحارة والجريئة" إن كانت ستفاجئ محبيهم بخبر زواجهم،مُوضحة: "استحالة، أحمد أخويا هو وأحمد رزق صحابي جدًا"، لافتة إلى أنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي، ولم يتقدم لها أي شخص منذ فترة كبيرة.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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