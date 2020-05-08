دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد



ـ أعداء عمر شكري بالسجن يتربصون له ويريدون قتله.



ـ ندي تحاول معرفة مصير السلاح التي يتم تهريبه الى مصر.



ـ وهيب عزازي يهدد ندي بعدم التدخل في شغلة والأسئلة الغريبة.



ـ عمر شكري يسرق متاح أحد أبواب السجن.



ـ محاولة هروب فاشلة من عمر شكري انتهت بالقبض عليه.

ـ دخول شحنة السلاح لـ مصر.



ـ دخول شخص من رجالة وهيب عزازي مدرسة خديجة نجلت عمر شكري.



ـ وصور لرسالة لـ ليلي بوجود قنبلة في مدرسة خديجة.



وتدور أحداث مسلسل "شاهد عيان" في ايطار درامي أكشن، ويتعرض حسن الرداد لأزمات بسبب زوجته.



ويشارك في بطولة مسلسل "شاهد عيان" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حسن الرداد، وليد فواز، بسمة، هنا شيحه، محمد لطفي، أحمد صيام.







عرضت اليوم قناة النهار، حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.وشهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "شاهد عيان" أحداث مشوقة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الأحداث.ـ عمر شكري يتواصل مع داليدا من داخل السجن ويخبرها بتغير الموعد وأنه يقرر الخروج غدًا.