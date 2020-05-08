مكرم محمد أحمد يكشف مصدر حصوله على بنود اتفاقية السلام (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه كان أول صحفي يعلن أن الرئيس الراحل السادات سيزور القدس، وأول من نشر بنود اتفاقية معاهدة السلام.





وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن إلى "معاهدة السلام ظلت في جيبي لمدة 3 أسابيع.. وكل يوم أسأل نفسي أنشرها ولا منشرهاش"، لافتا إلى أن مهنته الصحفية تغلبت عليه.





وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن السادات حاول أن يعرف من مصدره في الحصول على بنود الاتفاقية، وكلف أسامة الباز بالتحقيق معه، معلقا: "أسامة الباز كان عارف أن الاتفاقية معايا"، كاشفا أن مصدره كان أسامة الباز، مؤكدا أن الباز كان يتعاون مع الصحفيين.





وعن الرئيس الأسبق مبارك، أوضح أن مبارك كان يتوافق مع سياسات السادات، مضيفا: "السادات مكنش بيخبي حاجة عن مبارك".



