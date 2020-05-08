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مكرم محمد أحمد يكشف مصدر حصوله على بنود اتفاقية السلام (فيديو)
الجمعة 08/مايو/2020 - 11:16 م
هدى عبدالرازق
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه كان أول صحفي يعلن أن الرئيس الراحل السادات سيزور القدس، وأول من نشر بنود اتفاقية معاهدة السلام.
وأشار "أحمد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن إلى "معاهدة السلام ظلت في جيبي لمدة 3 أسابيع.. وكل يوم أسأل نفسي أنشرها ولا منشرهاش"، لافتا إلى أن مهنته الصحفية تغلبت عليه.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن السادات حاول أن يعرف من مصدره في الحصول على بنود الاتفاقية، وكلف أسامة الباز بالتحقيق معه، معلقا: "أسامة الباز كان عارف أن الاتفاقية معايا"، كاشفا أن مصدره كان أسامة الباز، مؤكدا أن الباز كان يتعاون مع الصحفيين.
وعن الرئيس الأسبق مبارك، أوضح أن مبارك كان يتوافق مع سياسات السادات، مضيفا: "السادات مكنش بيخبي حاجة عن مبارك".
وفي سياق آخر، أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أداء الحكومة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا متميزة وأن توقعاتها تصدق، مضيفا أن حسابات الحكومة وإجراءاتها الاستباقية نجت مصر من مخاطر كثيرة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن إجراءات الحكومة الاستباقية جعلتنا نعبر مراحل الأزمة الراهنة بدون مواجهات لأي أزمة في المواد الغذائية والمواد التموينية والمواد المطهرة، مشيرا الى أن هناك قدر كبير من التكاتف بين مؤسسات الدولة.
وأشار مكرم، إلى أن من ضمن الأشياء الجيدة التي تقوم بها الحكومة هي رغبتها المتزايدة في التعامل مع القطاع الخاص وإعطائه حقه وأيضا حث القطاع الخاص على القيام بواجبه الحقيقى ودفع رواتب العمال وعدم الاستغناء عنهم وأن روح التكافل مع القطاع الخاص لعبور الأزمة شيء رائع ومهم.
واختتم: "هناك توحد في فلسفة الموقف وعدم التمييز بين القطاع الخاص والعام، ومساعدة القطاع الخاص وأن ينتصر لعماله، وهناك درجة عالية من التوافق وتكافؤ المصالح وتقديم المصلحة العامة على أي شيء آخر".
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