بعد توليه منصب جديد.. أحمد وفيق يطلب مراقبه عمرو عبد الجليل

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يقوم رئيس شركة إنيرجي كو بترقية مؤنس في عمله بمنصب جديد، ويبلغه مدير إنيرجي كو بوجود شخص يقوم بتدمير العالم وعليه إتباع الأمر ويثبت جدارة منصبه الجديد وأنه على ثقة تامة به.



ويقول مؤنس أن كل ما عليه إلقاء القبض على هذا الشخص والتحقيق معه، ويذهب سليم لمؤنس ويبلغه عن رصد عزيز ويرد مؤنس إنه يعرف مكانه.



يخبر سليم مؤنس أن عزيز اختفى، ويقول مؤنس أنه سوف يظهر ويطلب من سليم وليث عدم سحب المراقبة عن عزيز.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، محمد كيلاني، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.