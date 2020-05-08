شاهد.. بكاء أمير كرارة في كواليس "الاختيار" (فيديو)

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كشف الفنان أحمد فؤاد سليم إن مشهد بكاء الفنان أمير كرارة في مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، كان حقيقياً.





وقال أحمد فؤاد سليم خلال لقاء لفضائية "اكسترا نيوز": "الدموع نزلت من عينيه وهو ماسك نفسه، وأنا كنت ماسك نفسي خلال هذا المشهد، حتى لا يظهر الوالد بصورة ضعيفة».



وأضاف فؤاد أن المشهد تم تصويره مرة واحدة فقط، مشيراً إلى أن جميع العوامل من التصوير والإخراج والتمثيل اجتمعت، ليكون العمل عظيمًا.



كما أشاد برد فعل الجمهور على المسلسل، قائلا "مندهش من رد الفعل الجمهور على الشخصية، والناس تنتظر ماذا سيحدث لك بالرغم من معرفتهم للأحداث، وكأن هناك حظر للتجوال في الشارع أثناء عرض المسلسل".



يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي



ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.











