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"السوفت وير" يخبر يوسف الشريف برسالة أحمد مجدي له قبل وفاته في ''النهاية"

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:32 م
النهاية
النهاية
روان هيثم
يتم سحب عينة من دم سميح أرسلان ويتبين أنه كان شارب ودمه كان عبارة عن كحول.

ولم يستطيعوا التوصل الى الكاميرات، ويقولوا أن هذا الشخص مهماً جداً لاستطاعته قتل أرسلان وتطلب المحققة رصد الكاميرات ومعرفة من الذي خرج وأن هذه أول جريمة قتل بالواحة ولم تكن الأخيرة.

يستيقظ زين من نومه ثم يطلب من السوفت وير مسح جميع تحركاته بالأمس، وتخبره هل تمسح الرسائل فيقول أنها رسالة واحدة من السيد أرسلان لتخبره أن أرسلان أرسل رسالة أخرى بعد تحدثه معه ولكن يقاطعهم وصول أحد لغرفة زين ويغلق الجهاز سريعاً وتنتهي الحلقة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، محمد كيلاني، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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