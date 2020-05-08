صورة.. عبير صبري وحلا شيحة في كواليس مسلسل "خيانة عهد"





شاركت النجمة عبير صبري، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة تجمعها بالفنانة حلا شيحة من كواليس مسلسل “خيانة عهد” بطولة النجمة يسرا والذي يعرض حالياً ضمن سباق دراما رمضان 2020.





وعلقت عبير صبري على الصورة قائلة: “اللي في القلب في القلب.. خيانة عهد”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.









وتجسد عبير صبري خلال أحداث مسلسل “خيانة عهد” شخصية “نادية” أم لولدين في سن كبير وهي شخصية كانت بمثابة تحدي مع قدراتها التمثيلية وهو السبب الرئيسي وراء قبولها المشاركة في العمل.





مسلسل “خيانة عهد” تدور قصته في قالب إجتماعي حول سيدة ثرية صاحبة مصنعاً للملابس وهي كبيرة أسرتها، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال، وتأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز.







