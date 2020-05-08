دي بروين يكيل المديح لـ "سيلفا"





كال البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب بلجيكا، المديح لزميله الإسباني ديفيد سيلفا واصفًا إياه بـ "المذهل".





وقال دي بروين في تصريحات لموقع "بليتشر ريبورت" الإنجليزي :" سيلفا يتمتع بشخصية قوية، بالإضافة إلى امتلاكه لأفضل أساسيات كرة القدم على الإطلاق".





وأضاف نجم السيتي :" ديفيد سيلفا يقدم كل شيء في التدريبات، فهو يستطيع القيام بكل شيء في كرة القدم وهذا شيء مذهل للاية".





وأتم تصريحات قائلًا :"سيلفا حقق كل شيء أيضًا ، سواء مع مانشستر سيتي أو مع المنتخب الإسباني".







