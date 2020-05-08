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إنجي علي ترد على حقيقة ظهورها بهوت شورت في مهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:33 م
إنجي علي
إنجي علي
هبة أحمد
نفت المذيعة إنجي علي إرتدائها هوت شورت في مهرجان القاهرة السينمائي، لافتة إلى أنها تعمل في مجال الإعلام منذ تسعة عشر عامًا، وتعلم جيدًا بالأزياء الملائمة لهذه المناسبات، حيث قالت :"أنا مذيعة مصرية وبقالي كتير جدًا في مجال الإعلام، تقريبًا 19 سنة أو أكتر، وبخبرتي أعرف إيه يتليس فين" .

وتابعت إنجي علي خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنها كانت مُرتدية تاكسيدو شورت، مُشيرة:" لكل مقام مقال، ولم أرتدي هوت شورت، وإنما تاكسيدو شورت، وكان موضة حينها"

وكشفت أنها تعرض للتحقيق بسبب تلك الواقعة، لكنها لم تتوقف عن تغطية المهرجان، وأوضحت أنها لم تخرج من هذا الأمر عن الواسطة"، وأنها لم يتم إيقافها عن العمل في التلفزيون.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

واستضافت إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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