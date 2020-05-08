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صفقة الأهلي المنتظرة مهددة بالفشل بعد تدخل مارسيليا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:28 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
تحدث وكيل اللاعب الكونجولي جاكسون موليكا، مهاجم نادي مازيمبي، عن العروض المقدمة للاعب والتي من ضمنها النادي الأهلي بعرض لشرائه، خلال الفترة الماضية.

تصريحات وكيل موليكا
وقال وكيل موليكا في تصريحات نقلها موقع أفريكا توب سبورتس: "أولمبيك مارسيليا الفرنسي أبدى اهتمامه بضم موليكا، لكن مازيمبي اشترط إبرام اتفاق شراكة بين الناديين".

وأضاف وكيل الكونجولي: "إذا تمت هذه الشراكة سيكون موليكا أول لاعب من مازيمبي يلعب في مارسيليا، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وأتم الوكيل: "موهبة موليكا يتم الحديث عنها في كل من أوروبا وإفريقيا ومارسيليا ليس النادي الأوروبي الوحيد الذي يريد التعاقد مع اللاعب، وهناك اتصالات أخرى مع أندية بلجيكية، وهي أندرلخت وستاندر دي لياج".

الجدير بالذكر أن صاحب الـ20 عامًا أحد أبرز المواهب في القارة السمراء إذ تمكن من تسجيل 16 هدفًا في أول 30 مباراة له ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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