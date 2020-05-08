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القبض على الفنانة زينة بتهمة تعاطي المخدرات

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:39 م
زينة
زينة
رشا عادل
بدأت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 16 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، العديد من الأحداث المثيرة بعدما قدم الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" وسلوى خطاب "ناهد" بتقديم بلاغ ضد الفنانة زينة "مريم" فقامت الشرطة بالتوجهة إلى منزل مريم والقت القبض عليها بعد أن وجدت أدوية ممنوعات بغرفتها.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب وسامح الصريطي، والمسلسل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج إيمان حداد.

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