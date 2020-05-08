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عاجل.. تجاوز إصابات كورونا حول العالم الـ 4 ملايين شخص

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
الفجر

أفادت بيانات موقع "Worldometer" المتابع للإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مساء اليوم الجمعة، بأن عدد المصابين بالفيروس نخطى عتبة الـ4 ملايين شخصًا حول العالم، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,000,685 إصابة، بينهم أكثر من 274 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,376 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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