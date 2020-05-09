منظمة الصحة العالمية تكشف استراتيجيتها الجديدة لمواجهة كورونا (فيديو)

Advertisements

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت، بالأمس، عن الموارد التي تحتاج إليها لإعداد حملة الرد على فيروس كورونا.



وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا: "نحتاج إلى 7 مليارات دولار أمريكي للرد على فيروس كورونا، هذه التقديرات تشمل الأموال التي حصلت عليها المنظمة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن هناك فجوة في التمويل قيمتها 1.3 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه التقديرات تغطي منظمة الصحة العالمية وليس الاحتياجات العالمية، متابعًا: "منظمة الصحة العالمية ممتنة للجهات التي ساهمت في حملة التضامن والرد على فيروس كورونا".



وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم، إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت خطة استراتيجية محدثة تأخذ بعين الاعتبار الدروس التي تعلمناها التي جاءت نتيجة للتنسيق العالمي، وهي مبنية على 5 أهداف.



وأوضح أن أهدافها هي؛ حشد كل الموارد والقطاعات، السيطرة على تفشي الوباء، منع وإيقاف عملية انتقال العدوى، تقليل عدد الوفيات، تطوير لقاح آمن وفعال، وكذلك العلاجات، مؤكدًا أن منظمة الصحة ستستمر في توفير دعم فني ولوجيستي للدول، وستستمر في تحديد تويجهاتهم حسب الاحتياجات المحلية، وأن المنظمة ستستمر في عملها في تزويد الخدمات الصحة الأساسية للدول المحتاجة.



وتابع أنه عندما يتحد العالم فإن أي شييء ممكن، عندما تكون هناك إرادة تكون هناك وسيلة، وهذا يعطينا الثقة لملاحقة أمراض أخرى أيضًا مثل شلل الأطفال، موضحًا أن فيروس كورونا تحدي للصحة العامة، واختبار للتضامن العالمي، مثل مرض الجدري.



واستكمل: "فيروس كورونا منحنا فرصة لتغيير مسار الصحة العالمية، ولبناء عالم أكثر صحة، ولتحقيق التغطية الصحية العالمية، وتحقيق هدفنا وحلمنا من وراء تأسيس منظمة الصحة العالمية وهو "الصحة للجميع"".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.



وفى هذا الصدد كشف مجاهد ان هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالاجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخري وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالاجراءات الوقائية.



وشدد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك بضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من اتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.



وأشار الى أنه فى حال الشعور بأي أعراض مرضية يرجي سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد على تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.